VIDEO: David Beckham debuta en el cine, pero no convence ¡lo suyo es el deporte!

El ex futbolista David Beckham debutó en la pantalla grande, pero las criticas no han sido las mejores, al menos a través de las redes sociales, luego de ver su actuación en “King Arthur: Legend of the Sword”, la nueva cinta de Guy Ritchie.

Pese a las criticas, Ritchie destacó la actuación del ex jugador del Real Madrid: “En los atletas, y en David en particular, encuentro la habilidad de avanzar sin dar vueltas. Ver cómo mejoró fue bastante impresionante”, señaló.

La nueva película de Guy está protagonizada por Charlie Hunnam, Eric Bana y Jude Law. Aquí el trailer.

Aquí el detrás de cámaras:

El detrás de cámaras de David Beckham en el Rey Arturo pic.twitter.com/fjJEjxhRJg — TDMás (@tdmas_cr) May 10, 2017

