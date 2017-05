VIDEO: Sergio Dipp, reportero de ESPN se echa palomazo con el Chicharito

92 goles en Selección Mexicana se dicen fácil… 🇲🇽⚽️ Pero es más fácil reunir a dos buenos seres humanos con ganas de contar su historia para aportar algo. Gracias por la confianza @ch14_instagram y @jfbe58!!!

A post shared by sergioadippw (@sergioadippw) on May 15, 2017 at 5:30pm PDT