VIDEO: Hugo Gatti amenazó de muerte a analista español

Un momento de tensión fue el que se vivió durante la transmisión del programa “El Chiringuito de Jugones” en España donde el exjugador Hugo Gatti amenazó de muerte al analista Cristóbal Soria.

Al “Loco” no le gustó nada que Soria dijera que los jugadores juegan por dinero y no por amor a la camiseta.

“Los jugadores de futbol no juegan por dinero, lo hacen porque es una profesión, pero cuándo comienzan el partido no juegan por dinero”, reclamaba Gatti a Soria, quien afirmó que los elementos del Celta no soñaban con pasar a la historia intentando vencer al Madrid, pero sólo en cobrar su paga.

Tras perder los ‘estribos’, el ‘Loco’ aseguró que iba a ‘matar’ a al presentador, pues estaba ensuciando su nombre y sus 27 años de carrera como guardameta en el balompié.

“¡Pero cómo este sinvergüenza está ensuciando el futbol! ¡Te voy a matar! ¡Esto no lo puedes permitir, está ensuciando a los jugadores! Jugué 27 años al futbol, qué joda”, sentenció el exfutbolista, antes de que la situación se tranquilizara.