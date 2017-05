VIDEO: Giovani dos Santos marca golazo con el LA Galaxy

La racha goleadora de Giovani dos Santos en la MLS continúa y esta vez el jugador mexicano se lució con una definición de lujo en el encuentro de la Semana 12 entre el LA Galaxy y el Minnesota United.

Gio, quien logró marcar por tercer partido consecutivo, remató un centro de Romain Alessandrini con una volea poco común de parte externa para vencer al guardameta Bobby Shuttleworth del Minnesota United, y poner 1-0 en ventaja al Galaxy a domicilio en Minneapolis.

Con su definición ante Minnesota, Giovani llegó a cuatro tantos en la temporada. Antes de mayo, el “10” de Los Angeles no había tenido tanta suerte de cara a puerta y solo había anotado una vez, el 4 de marzo contra el FC Dallas.

Al final, el conjunto angelino se llevó la victoria 2-1.

You betcha this was a lovely goal. #MINvLA pic.twitter.com/7LaUtcmIfR

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 21, 2017