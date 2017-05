Néstor Araujo y Luis Reyes prefieren concentrarse en el Tri que pensar en el América

Los jugadores Néstor Araujo y Luis Reyes son objeto del deseo del América, pero por ahora prefieren concentrarse en la Selección Mexicana y no hablar de su futuro.

El defensa Araujo descartó que sea un tema que lo distraiga, ya que está plenamente concentrado en trabajar con la Selección Mexicana de Futbol.

“La realidad es que tiene uno que vivir, pensar dónde estar, estoy concentrado en la selección, debo seguir haciendo mi mayor esfuerzo, ya de ahí lo demás que no sea de selección la realidad es que no me entra, estoy muy concentrado acá, ojalá se consigan los objetivos que tiene la Selección Mexicana”, dijo.

Manifestó que solo se ocupa en ganarse un sitio para defender los colores del “Tri”, ya sea en Copa Confederaciones Rusia 2017 o Copa Oro, aunque aceptó que la primera le permitiría mostrarse más para dar ese salto al futbol de Europa.

“Obvio sería un puente la Confederaciones, pero también está claro que estando en selección es ganancia, estoy muy contento en cualquiera de las dos competencias, obviamente en Confederaciones te enfrentas a grandes potencias sería un buen puente para mostrarme, pero vamos a trabajar y ojalá estemos en cualquiera de los dos”, apuntó.

LUIS REYES, HALAGADO POR EL INTERÉS AZULCREMA

Por su parte Luis Reyes aceptó sentirse halagado por el supuesto interés que tiene el club de futbol América por hacerse de sus servicios y consideró que a todo jugador le gustaría defender los colores “azulcremas”.

Reyes ha sido uno de los elementos que se ha mencionado interesan al cuadro capitalino de cara al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“A quién no le gustaría jugar en América, un equipo importante, histórico, estoy muy halagado por ese interés, de la misma manera en que estoy agradecido con Atlas porque me dieron la oportunidad de debutar”, dijo.

Manifestó, sin embargo, que en este momento prefiere no distraerse y enfocarse únicamente en responder a la confianza que le han ofrecido en la selección mexicana de futbol.

“Estoy concentrado al cien por ciento con selección para hacer bien las cosas”, sentenció el elemento surgido de las fuerzas básicas de la “Furia Rojinegra”.

