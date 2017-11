Futbolista venezolana celebra al estilo Palafox y se vuelve viral

Deyna Castellanos, futbolista venezolana de la Universidad Estatal de Florida, bailó de una manera cadenciosa tras anotar gol para ‘ponerle un poco de danza hispana al torneo’.

Dicho festejo tiene similitud al que realiza la jugadora de Chivas femenil, Norma Palafox, que celebra sus anotaciones de esta forma.

La delantera marcó un doblete en la victoria de su escuela ante Arizona, y tras uno de los goles corrió al filo del área grande rival y colocó una mano en la cadera y otra en la cabeza, para dar una vuelta con las caderas en movimiento.

La venezolana va enrachada y tiene 19 goles en la presente campaña de NCAA, por lo que se le seguirá viendo festejar de la misma forma.

The goal by @deynac18 to help the Seminoles to a 1-0 lead in the first half. pic.twitter.com/83yLUmFk3u

— FSU Soccer (@FSUSoccer) November 18, 2017