Larissa Riquelme dedica mensaje a su novio encarcelado Fabbro por su cumpleaños

Esta mañana me levanté pensando en vos amor , !!! . Me imaginaba tu rostro , que estes a mi lado , los días pasan tan lento que perdimos la noción del tiempo pero hoy es un día especial , FELIZ CUMPLE AMOR, un año más de vida, hoy no es igual al de otros años pero el amor y las fuerzas son mucho más fuertes por todo lo que estamos atravesando más aún vos con tanta injusticia, un año más de vida y confiando en Dios y la justicia por sobre todas las cosas.Todos los días hay algo nuevo que agradecer , yo le agradezco a Dios por bendecirnos día a día,, mi compañero en las buenas y en las malas DIOS NOS AMA, NOS CUIDA Y NOS PROTEGE! “ Cuán glorioso es el poder abrazar la certeza de que cuando parece no haber salida. Dios nos puede levantar y LIBERAR DE MANERA MILAGROSA DE LO QUE TRATA DE DEVORARNOS “ La mejor forma que conozco de manterse fuerte es poniéndose toda la armadura de DIOS! DIOS PONE GRANDES BATALLAS A SUS MEJORES GUERREROS…! Feliz cumpleaños @jonathanfabbro Te amamos!!

A post shared by Lari Riquelme (@larissariquelme) on Jan 16, 2018 at 6:42am PST