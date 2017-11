Gran detalle por parte de Buffon hacia Iván Rakitic

Para Gianluigi Buffon las palabras que dijo Iván Rakitic en conferencia de prensa sobre el portero son cuestiones que no hay cómo pagarlo. El croata aseguró que él cambiaría su lugar como seleccionado de Croacia, con el objetivo de que el italiano cerrara con broche de oro su carrera dentro de un mundial.

Después de eso, la reacción del cancerbero de la Juventus se dio a conocer por medio de las redes sociales, donde correspondió a las palabras del elemento de Barcelona.

'Querido Rakitic, como portero aún podría jugar para Croacia, como centrocampista en tu lugar podría no ser una gran idea', siguió. 'Bromas aparte, tus palabras son un gran regalo. Gracias a ti y a Jordi Alba: mi camiseta es espera'.

Buffon y Rakitic se verán las caras en el partido entre Juventus y Barcelona, correspondiente a la una fecha más dentro de la UEFA Champions League.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 21, 2017