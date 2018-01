Colombiano Jefferson Lerma denuncia insulto racista de Iago Aspas en la liga española

El mediocampista colombiano Jefferson Lerma denunció haber sido objeto de un insulto racista por parte del jugador del Celta de Vigo, Iago Aspas, durante el partido que su equipo, el Levante, perdió por 1-0 de local en la liga española.

Una vez consumada la derrota, Lerma comunicó en una entrevista a la cadena de televisión GOL que Aspas le había insultado sobre el terreno de juego.

“Quiero hacer una denuncia delante de las cámaras. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho ‘negro de mierda’ y eso no puede pasar”, explicó Lerma, quien además denunció la pasividad del árbitro, Alfonso Álvarez Izquierdo, cuando le comunicó el incidente.

“He hablado con el árbitro pero me ha dicho que estaba hasta los h… de mí. Ya les tocará revisar vídeos y a ver qué pasa. Ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar, pero este acto me ha tocado y esto no puede pasar", insistió el jugador colombiano de 23 años, quien luego publicó en redes sociales un mensaje con el slogan #noalracismo.

Como han borrado el vídeo de Jefferson Lerma denunciando lo ocurrido, lo subo por aquí. pic.twitter.com/phdF3iPgsu — Moha Gerehou (@mohagerehou) January 14, 2018

#noalracismo A post shared by Jefferson Lerma (@jeffersonlerma) on Jan 14, 2018 at 7:43am PST

El Levante, por su parte, hizo público otro comunicado oficial en defensa del futbolista mediante la cuenta oficial del club en Twitter.

"Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el futbol", declaró la entidad.

Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD — Levante UD (@LevanteUD) January 14, 2018

Poco después, el propio Aspas recurrió también a su cuenta oficial de Twitter para negar los hechos.

“@aspas10: ‘Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él (Lerma) me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye’", se defendió Aspas, siendo el comentario reproducido posteriormente en la página web oficial del Celta.

🚨 @aspas10: "Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye". https://t.co/UTGncg3OlQ — RC Celta (@RCCelta) January 14, 2018

El acta arbitral publicada al término del partido por Alvarez Izquierdo no hizo mención alguna del supuesto incidente.

