Cristiano Ronaldo quiere dejar al Real Madrid y regresar al Manchester United

De acuerdo a información que arrojan medios de comunicación de España, Cristiano Ronaldo está cansado de las promesas de renovación de contrato no cumplidas de Florentino Pérez, y su deseo es irse del Real Madrid para regresar al Manchester United de Inglaterra.

La prensa de aquel país afirma que Cristiano se “siente engañado” pues luego de ganar la Champions League en Cardiff, se le prometió una mejora en sus condiciones las cuales no han llegado pese a la insistencia del jugador en el tema.

“Si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club”, declaró al finalizar el Mundial de Clubes. Veremos en qué termina todo esto.

