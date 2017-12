VIDEO: Delantero del Southampton propina pisotón al rostro de portero rival

El delantero de Southampton Charlie Austin fue acusado por la Asociación de Futbol de Inglaterra de conducta violenta por haber pisado deliberadamente al portero de Huddersfield Jonas Lossl en el rostro en un partido de la liga Premier inglesa la víspera.

El portero danés había colectado el balón en el área cuando Austin llegó y le pisó el rostro con el pie derecho al pasar corriendo junto a él. Ni el árbitro ni sus asistentes vieron el incidente y no se tomaron medidas en el momento.

Austin anotó su quinto gol en cinco partidos como titular en la campaña, antes de salir del encuentro a causa de una lesión en un muslo.

El técnico de Huddersfield , David Wagner, dijo que no tenía dudas de que el delantero de Southampton tuvo la intención de lesionar a Lossl.

"Tras ver el video, esto no debe suceder nunca, que un jugador lesione a un oponente a propósito”, dijo Wagner tras el partido del sábado. “No me gusta decir esto, pero parece que fue así”.

Austin tiene hasta las 17:00 del domingo para responder al cargo.

The bad and the ugly from @chazaustin10. That'll be a retrospective red I'm afraid.#saintsfc #huddersfield #SOUHUD pic.twitter.com/4C7ZqzJnTv

— TractorSaint 🌐 (@TractorSaint) December 23, 2017