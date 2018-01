Jugador del West Ham Arthur Masuaku lanza escupitajo a rival y lo suspenden seis juegos

Un día después de ofrecer disculpas por escupir a un rival durante un partido de la Copa FA, el defensor francés Arthur Masuaku del West Ham recibió una suspensión de seis juegos.

La federación inglesa de fUtbol anunció que Masuaku estará fuera de las canchas hasta el 10 de marzo debido al incidente registrado durante la derrota de 2-0 del West Ham ante Wigan el sábado.

El lateral izquierdo fue expulsado del duelo tras en una discusión en la que terminó escupiendo al mediocampista Nick Powell.

Al final del encuentro por la cuarta ronda, el técnico del West Ham, David Moyes, había descrito las acciones de Masuaku como "despreciables" y había señalado que su jugador “merecía cualquier sanción que reciba”.

El domingo, el jugador de 24 años había ofrecido disculpas a través de las redes sociales, afirmando que se trató de "algo que no coincide con mi personalidad, mas sé que fue totalmente inaceptable y aprenderé de la primera expulsión de mi carrera".

Desde que Moyes lo incorporó en la alineación en noviembre, Masuaku había sido titular del West Ham en cada partido de la Liga Premier, pero esa racha llega ahora a su fin con la suspensión.

Check out this awesome video: Arthur Masuaku Got Red Card For Spitting vs Wigan! https://t.co/C6LU47RxYW

— WF Productions (@productionsWF) January 27, 2018