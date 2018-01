VIDEO: Petr Cech recibe duras críticas por error que le costó derrota al Arsenal

Un “error grosero” del arquero Petr Cech que le costó una anotación en contra al Arsenal por parte del Swansea, le trajo una ola de fuertes críticas al jugador.

Cuando el marcador se encontraba 1-1, los “Gunners” realizaron un saque de banda de rutina, el balón le cayó al defensor Shkodran Mustafi quien se la regresó a Cech pero este no supo que hacer y despejó pésimo cediéndole el balón a Jordan Ayew que no desperdició la oportunidad de poner el 2-1.

Al final, Swansea se llevó la victoria por marcador de 3-1 y los seguidores del Arsenal achacaron la derrota a Cech y de inmediato exigieron al colombiano David Ospina como titular.

Para calmar un poco los ánimos, Cech envió un mensaje a través de su cuenta de twitter:

“Aunque los errores son parte del juego siempre trato de dar el 100% de mí mismo y no estoy contento con el de hoy… regreso al trabajo mañana”.

Although mistakes are part of the game I always expect 100 % from myself and I’m not happy with the one I made today … back to work tomorrow !

— Petr Cech (@PetrCech) January 30, 2018