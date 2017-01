Carlos Salcedo revela que su madre y hermana lo estafaron

Carlos Salcedo tuvo un año 2016 de contrastes pues por un lado cumplió su sueño de ir a jugar a Europa al enrolarse con la Fiorentina en la Serie A.

Pero también tuvo malos momentos pues tuvo que alejarse de su madre y hermana debido a que “lo estafaron” según contó a Univision TDN.

“A nadie le gusta que le vean la cara y en ese momento me sentí estafado, me estafaron en lo económico como con propiedades, pero al final estoy agradecido con la vida porque tengo salud, trabajo, a mi esposa, a mis abuelos, tíos, primos que hacen ameno eso”, reveló el zaguero.

Agregó que con su hermana el problema fue más fuerte:

“Decidí deslindarme de mi hermana y mi mamá por muchas situaciones; con mi hermana por problemas legales que llegó a tener y que al final a mi me pusieron en una postura fuerte, incluso atentar contra mi carrera y creo que eso es algo en lo cual se deben tener cartas en el asunto porque uno de esto vive, es el trabajo de uno; he sido un jugador que siempre trata de dejar todo en la cancha y no me gustaría que por terceras personas mi carrera se pueda ver afectada”.

Sobre los planes que tiene para 2017 dice que tratará de llegar a equipos más fuertes, que estén peleando por puestos de Champions League, pero poco a poco.

“Mi plan es que la Fiorentina haga valida la compra y ver lo que pasa en Europa, seguir trazándome metas y a la mejor no quedarme en la Fiorentina de por vida, sino también ir creciendo y buscando equipos que a la mejor estén en Champions, eso e importante y obviamente vamos paso a pasito”, finalizó.