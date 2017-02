MLS haría jugosa oferta al “Chicharito” Hernández para llevarlo a EU

De acuerdo a un tuit del programa “Jorge Ramos & Banda” de ESPN, la MLS prepara una jugosa oferta para el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández de 15 millones de dólares para que juegue en el equipo de expansión Los Ángeles Football Club.

Luego de tres mese de sequía goleadora, los rumores en torno a una salida del Bayer Leverkusen tomaron fuerza pero Hernández ha comenzado a recuperar su nivel y se ha vuelto a hacer presente en los marcadores.

De hecho en diversas entrevistas Javier ha aclarado que no se quiere ir de Alemania ya que se siente muy a gusto en ese país. “¿Qué por qué quiere seguir jugando en la Bundesliga? Porque me siento bien, estoy feliz. He aprendido mucho en esta liga como jugador y como hombre”.