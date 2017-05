“Puedo tener la oportunidad en el Porto, me siento capaz; si me llaman estoy preparado”: Omar Govea

El seleccionado nacional Sub-23, Omar Govea fue llamado al primer equipo del Porto de Portugal para realizar la pretemporada el verano pasado, pero en uno de los entrenamientos sufrió la fractura del quinto metatarsiano, lesión que le impidió ser en ese momento el cuarto mexicano en el equipo de los Dragones. Hoy esa historia está superada al igual que la lesión y tras mantener contrato hasta 2019, ve muy cerca su ascenso al equipo A.

Este miércoles el originario de San Luis Potosí tendrá la oportunidad de brillar para que los directivos vuelvan a ver su potencial, mismo que podrá mostrar en la final de la Copa Internacional de la Premier League ante el equipo inglés Sunderland AFC.

¿Consideras que tu lesión del año pasado mermó tu ascenso al primer equipo?

— Tuve mala suerte en la pretemporada con el primer equipo, me fracturé el pie, pero trabajé para volver más fuerte y ahora estoy mejor que antes.

Estoy totalmente disponible, me siento en muy buen momento, obviamente la decisión es de arriba, pero sé que cuando haya oportunidad voy a responder muy bien y hacerlo de la mejor manera.

A tus 21 años, pero estando en Europa que ya es un gran paso, ¿no has caído en la desesperación de no poder ascender al primer equipo cuando sabes que estás a nada?

— No, yo sé que tuve mi oportunidad pero por el tema de mi pie, pero he estado trabajando, me siento muy bien en cuanto a futbol.

Mañana tienes un compromiso muy importante en tu carrera, la final de la Copa Internacional de la Premier League ante el equipo inglés Sunderland AFC, ¿cómo ves este encuentro?, ¿puede ser la puerta para que el primer equipo vuelva a poner los ojos en ti?

— En cuanto a oportunidad, yo creo que cada fin de semana ganas una nueva oportunidad, claro que este partido es muy importante para nosotros, yo sé que si quedamos campeones también va a haber un poco de más atención hacia nosotros. Tendré que hacer lo que he venir haciendo para así mostrar mi valor.

¿Cuál es tu situación con el Porto?

— Tengo contrato hasta 2019, para la próxima temporada aún no sabemos que suceda quien vaya a pretemporada, pero siento que puedo tener oportunidad, me siento capaz entonces si me llegan a llamar estoy preparado mentalmente y futbolísticamente.

¿Cómo vas con el idioma, el portugués?

— Es un poco parecido al español, lo aprendí en tres meses, también intento juntarme con los portugues, pero hay un grupo que habla español y todos nos llevamos bien.

¿Estando estos años allá, ya puedes tener una opinión propia de cómo ven al futbolista mexicano? ¿cómo es visto?

-Gracias a Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún, el mismo Raúl Gudiño el mexicano se está ganado el respeto, se pueden dar cuenta el mexicano está listo y puede dar ese paso para jugar en Europa.

Sin duda tu cantera es americanista y ahora tras la salida de La Volpe y Peláez y los demás cambios que se vengan que hablan de una reestructuración total, que opinas, cuando Peláez fue de las personas que permitieron tu salida al Viejo Continente?

– Cada etapa llega a su fin y yo creo que la de Peláez también ya había llegado, fue campeón, llegó al mundial de clubes, disputó finales, pero la música continua y América tiene que seguir buscando ser un equipo competitivo

¿Cómo es tu vida en Porto, con quien vives?

-Rento un departamento solo, pero no me gusta estar mucho tiempo así, salgo con amigos, pero eso no quiere decir que me deprima aunque sí me llega a poner un poco triste; trato de estar con los mexicanos (los otros futbolistas que militan en el Porto), pero siempre disfrutando cada momento.

Ha sido difícil tu adaptación?

– Desde el primer día que llegue me trataron bien, la gente me recibió muy bien, compañeros y los mexicano.

Y la convivencia con el resto de los mexicanos cómo es, ¿me imagino que convives más Raúl Gudiño?

– Convivo más con Gudiño por que es el que está conmigo en el equipo B. Pero también con Layú, “Chuy”, y Héctor, coincidimos en desayunos, comidas o en reuniones intentamos estar juntos más cuando estamos lejos del país.

Qué te ha llegado a decir o aconsejar los mexicanos que militan en el primer equipo?

– Los consejos de siempre, que continúe, que la oportunidad va a llegar que demuestre en el equipo B que puedo estar en el A: tenemos muy buena relación.

La lejanía te ha llevado a valorar cosas, personas etc, ¿qué extrañas?

-Principalmente a mi familia, obviamente es difícil estar tan lejos, ellos no pueden venir, de ahí en fuera la comida.

¿Cómo es visto el mexicano deportivamente hablando, pero el mexicano como extranjero que piensa la gente cuando saben que eres mexicano, cómo ven a México desde el extranjero?

– Lo ven bien, nos ven como personas competitivas, que nos adaptamos estando en Europa, en cuanto a mentalidad en comparación con el europeos, los mexicanos también somos muy fuertes porque siempre queremos trascender,

¿A quien admira Omar Govea?

– A mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, por que creo que llevar una familia tan ejemplar como la nuestra al menos a mi parecer eso se debe a mis papas y a mi hermano.

Gala dragão de ouro 🤓🐲 pic.twitter.com/PfkgTaNjvE — Omar Govea (@96govea) October 25, 2016

