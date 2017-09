Fan del 'Chicharito' y el West Ham subastará playera autografiada para ayudar a México

Una aficionada del West Ham de Inglaterra tuvo un gran gesto para tratar de ayudar a los damnificados por el temblor en México.

Se trata de Susan Clark, quien consiguió una playera de los Hammers autografiada por Javier “Chicharito” Hernández, la cual pondrá a subasta y prometió que lo que recaude irá íntegro a México, hasta ahora van 180 euros.

Esa es otra forma de ayudar.

Current bid £180 from @Cursingsquid 👏 Thank you ⚒🇲🇽 @CH14_ https://t.co/Vb98W880sT

Auctioning my @CH14_ signed home shirt. 100% of the winning bid will be donated to the Mexican earthquake appeal ❤🇲🇽 pic.twitter.com/TTsZwCfN0P

— Susan Clark (@claretbluesue) September 20, 2017