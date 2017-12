'Gullit' Peña da clases de toque a un aficionado

Luego de que Carlos “Gullit” Peña ganara el premio al gol del mes de noviembre en la liga de Escocia, su equipo el Rangers decidió invitar a un aficionado para que aprendiera el movimiento que hizo el mexicano,

Durante el video publicado en las redes sociales del Rangers se puede ver al Gullit narrando su gol, mientras que Lalo Herrera le traduce al aficionado lo que dice.

También se puede ver que al fanático tuvo que practicar una y otra vez para tratar de hacer el gol, a pesar de las indicaciones del ex futbolista del Rebaño Sagrado.

🇲🇽 ⚽️ @G27Gullit goal against Aberdeen was voted as November #GoTM & one lucky fan got the chance to recreate it with him.

📊 Vote in next month's GOTM vote and it could be you at the training ground! #RangersLoyal pic.twitter.com/avJafdbqNM

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 18, 2017