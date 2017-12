VIDEO: Marco Fabian habla sobre cómo pasa la Navidad

Marco Fabian junto con su compañero David Abraham, tuvieron una sesión de preguntas y respuestas en el Club Eintracht Frankfurt, previo a pasar las fechas decembrinas en Alemania, pues por cuestiones de trabajo no podrán viajar a México y Argentina, respectivamente para convivir con sus familiares.

"Este año voy a pasarla aquí en Europa, porque no hay días para ir con la familia, pero siempre recordar la Navidad y disfrutar de estos días es bonito, y a empezar el próximo año con salud porque es lo más importante", comenzó el jugador del conjunto bávaro.

El ex jugador de Chivas dio a conocer cómo es que él y sus parientes pasan Noche Buena, Navidad y Año Nuevo, pues como cada núcleo cuentan con su propia celebración.

"La tradición es cenar en familia, estar siempre juntos, disfrutar del ponche de frutas que es tradición en México, jugar, platicar un poco y al día siguiente comer de nuevo", dijo sobre los obsequios a entregar. "Me toca enviarlos, porque no puedo estar con ellos, pero siempre me gusta regalar y recibir".

Al final, Fabian de la Mora mandó un mensaje a todos los fanáticos del futbol, y en especial a los seguidores de la escuadra alemana, donde dejó en claro que la siguiente campaña será mejor que la anterior.

"Deseo que pasen una feliz Navidad, disfruten en familia, que tengan un año nuevo, y de nuestra parte trataremos de satisfacerlos en emociones, triunfos, que estén alegres con el equipo que va a dar todo para que ellos puedan gritar cada gol que metamos", sentenció.