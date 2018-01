Javier ‘Chicharito’ Hernández y su historia con Moyes

En la vida hay cuestiones que suelen ser justas y otras no, o así es como lo dejan ver acciones dentro de la misma. La etapa del mexicano Javier Hernández en el viejo continente ha sido atractiva para los conocedores del balompié mundial, aunque las piedras en el camino demuestran que también son peligrosas.

El canterano de Chivas llegó al Manchester United como una de las promesas del balompié mundial, después de convertirse en un elemento indispensable con el conjunto de Guadalajara. La llegada del ‘Chicharito’ a la Premier League fue destacada, ya que el estilo de juego del delantero fue ejemplar en el cuadro dirigido, en ese entonces, por Alex Ferguson.

Con los ‘Diablos Rojos’ tuvo cuatro temporadas de ensueño, donde se llevó elogios por todas lados, debido a la forma de matar el balón en área rival y más, haciendo del Chelsea su más anhelado cliente, ya que cada ocasión en que se media a los ‘blues’, el seleccionado nacional guardaba la redonda en su marco.

Pero llegó David Moyes. El arribo del británico al banquillo rojo fue la peor pesadilla de Hernández, ya que su baja de juego se vio considerablemente, pues el poco entendimiento con él (Moyes) repercutió sus récord goleador.

Se fue al Real Madrid donde resurgió, pues a pesar estar a la sombra de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Bnezema, los contados minutos con el conjunto merengue le dejó un historial de 9 goles en 31 partidos jugados (contados de titular), siendo el quinto goleador del conjunto español en dicha temporada.

Después se fue a la Bundesliga. El futbol alemán le abrió las puertas gracias al Bayer Leverkusen, club que lo fichó para la temporada 2015-2016 y después de ello, su regreso a Inglaterra parecía alentador con el West Ham, pero las lesiones y un rival incómodo llegó.

Tras la laceración que ‘Chicharito’ Hernández con la Selección de México en partido amistoso contra Bélgica, rumbo al Mundial de Rusia 2018, las canchas le dieron la noticia de que no podría pisar el césped por varias semanas, donde en una de ellas fue anunciado el fichaje de David Moyes al banquillo de los Hammers.

Los ‘gurís’ consideran que hay relaciones que necesitan vivir una segunda etapa para darse a conocer y pulir aquellos detalles que en la primera reunión no salieron a la luz, aunque parece que para el mexicano no lo es, ya que no ha podido regalarle una sonrisa (gol) a David Moyes.

En las últimas apariciones del mexicano con el West Ham United, se percibe la presión que tiene para poder llegar a mojar la portería rival, pues de los contados minutos en el tapete verde, las ansias de llegar al área rival y demostrarle a Moyes que está equivocado en su pensamiento sobre é, hace que las anotaciones no aparezcan.

