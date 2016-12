Nahima Choura desmiente malos tratos y relación con ex directivo de América

La bella conductora de Televisa Deportes, Nahima Choura aclara a sus seguidores a través de Instagram, que los chismes y rumores que han salido a la luz sobre su persona en los últimos días, son sólo eso, “chismes, mitotes y falsedades”.

La reportera señaló que su educación no le permite caer en provocaciones de este tipo, y menos la necesidad de comprobar su inocencia.

“Cada quien decide que leer, y que creer discúlpame pero soy una persona educada que no me voy a prestar a esta clase de juegos baratos , si tuviera que hacer algún comunicado lo haré en su momento, si no la gente puede basar sus creencias en lo chismes , mitotes y falsedades esa es decisión de cada quien y yo siempre respetaré las creencias de los demás”, respondió Nahima al usuario de Instagram @alex_flores_santoyo.

Por otro lado, también aclaró que si está donde la vemos ahora, es por su trabajo a lo largo de 14 años: “Nos encanta meternos en la vida de los demás y juzgar como si fueran Dios, cada quien es responsable de lo que decide creer , pero que es peor lo que aseguran que yo hice sin pruebas , porque no hay ni una foto mía, todo es lo que bajan de Twitter , o la gente que juzga y critica sin pruebas basándose en chismes?????. Ahora hasta que maltrato gente dicen, pero la parte más divertida es que dicen que subí como la espuma, wow no he llegado, después de 14 años voy a medio camino, si eso fue rápido imagínate si hubiera sido lento jajajaja”, respondió la guapa conductora a un par de seguidores en Instagram @chapomoralesescobar y universalmask.