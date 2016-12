Rob Schneider no se olvida de los Tigres en la Final ¡manda mensaje!

El actor hollywoodense y aficionado número de los Tigres, Rob Schneider, mandó un mensaje a los felinos, previo a el primer duelo de la final entre el equipo regio y el América.

El actor escribió a través de su cuenta de Twitter “Today is all about @TigresOficial

LET’S GO TIGRES!!! SÍ TU PUEDES!!!” (Hoy todos somos Tigres, Vámos Tigres! Tú si puedes)

Aquí el mensaje del actor: