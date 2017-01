Avilés Hurtado revela por qué “bateó” al América

El colombiano naturalizado mexicano Avilés Hurtado reveló los motivos por los cuales no llegó a reforzar al América toda vez que se estuvo manejando que llegaría a las filas de Coapa.

Hurtado dijo que nadie del club capitalino se comunicó con él, por lo que decidió quedarse en Tijuana porque no le motiva estar en un club “que no te habla”.

“Nunca hablé con nadie -de las Águilas- y no me motiva llegar a un club donde no me hacen saber el interés. Lastimosamente no hablé con ningún miembro del América”, dijo el delantero.

Sin embargo aceptó que le hubiera gustado formar parte de sus filas, ya que “América es uno de los clubes más grandes del continente. Cualquier jugador desearía jugar en ese equipo”.

Agregó Avilés que no se llegó a un acuerdo para ser contratado por el equipo capitalino y ahora solo piensa en Xolos y en afrontar el Clausura 2017.