Rafa Márquez trabaja para crear Asociación de Futbolistas ¡El Káiser alza la voz!

El capitán de la Selección y de los Zorros del Atlas; Rafael Káiser Márquez Álvarez afirma que están trabajando en un órgano que proteja al futbolista mexicano.

Al igual que en el campo de juego; Rafael Márquez demuestra sus dotes de líderes y desea que su voz de mando pueda escucharse para unir a sus compañeros de profesión y así defender las condiciones laborales del jugador mexicano.

“Aquí la idea es buscar lo justo para nosotros, que se tenga voz y voto, que se nos respete, porque hay casos que te puedo decir demasiados, en los que se desaparecen jugadores o se congelan jugadores o te amenazan de que no vuelves a jugar o te amenazan de que te sacan de la profesión, en lo personal no pretendo ni quiero que ese tipo de jugadores es que se pueda defender, aquí lo que se busca es algo muy justo y que se tiene que evolucionar porque ya cada vez no se permite eso y esto FIFA está tratando de regular estos casos y esperemos que estos casos se puedan regular aquí en México”, comentó Rafa.

Sabedor de que en el futbol mexicano hay hombres de negocio importantes en este país, el capitán del Atlas afirma que debe existir una línea de acuerdos entre dueños del balón y los futbolistas.

Por consiguiente esta forma de trabajar evitará la confrontación entre ambas partes, sin que el futbolista tenga miedo a represalias.

“Sigue pasando lo que ha pasado en otros equipos en México; los tratan como quieren (a los jugadores) y a final de cuentas unos tratan de cuidar su trabajo para no perjudicar sus cosas. Estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen. Es un proceso, es algo que tiene que ser muy seguro, porque quien rige y quien manda son los que al final son los que manejan el país en México. No nos podemos pelear con ellos, hay que dialogar con ellos”, expuso.

Eco en Chivas

Pocos minutos después de que Márquez expresara una vez más su opinión sobre lo que ocurre con algunos futbolistas en nuestro país, en el campamento del Guadalajara; el defensor Osvaldo Alanís afirmó que es positiva esta iniciativa misma que ha tomado fuerza incluso en el vestidor del Tri.

“Sí lo escuché no estuve cuando se juntaron en selección que tuvieron una junta para acordar que se busca para el jugador mexicano y el futbol en general, al final lo que se busca es para ayudar para apoyar a que las condiciones para el jugador sean más justas, acordes a cualquier trabajo, no sé bien los temas que se tocaron, nada más decir como jugadores y más como mexicanos tenemos que unirnos en cuestiones que nos afectan a todos, que a lo mejor ahorita le toca a otro compañero estar en esa situación y que a lo mejor en algún momento nos puede tocar a cualquiera y nada más apoyo”, sentenció Alanís Pantoja.

Ya en mayo pasado Márquez expresó que le parecía excesivo que se aprobara la regla 10/8 en la que se promueve a que los equipos utilicen a más extranjeros en el campo limitando al futbolista mexicano, además de que hay elementos en el futbol nacional como el Draft y el pacto de caballeros que son políticas violatorias de los derechos del futbolista.

En este momento no se puede hacer nada, el futbolista mexicano no tiene voz ni voto. Rafael Márquez, capitán del Atlas. 24 de mayo 2016.

