Veracruz pagará a futbolistas al estilo “Club de Cuervos”

Carlos Reinoso, entrenador del Veracruz, no sólo se ha armado con varios jugadores para enfrentar el Clausura 2017 de la Liga MX, sino que ha establecido todo un plan de pago para dos de sus futbolistas, Juan Carlos Mosquera y Darvin Chávez, quienes tendrán que ganarse su sueldo en el club escualo.

“Soy muy directo y si ellos no muestran una mejoría, como no tienen firmado un contrato por dinero, hasta que no los vea jugando y que merecen un sueldo, no cobran. Están para ponerse bien”, señaló el estratega.