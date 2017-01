Almeyda aún no se compromete al título

Matías Almeyda afirma que hay un proceso por cumplir antes de hablar de campeonar con las Chivas.

Versa un adagio que prometer no empobrece, pero para Matías Almeyda; técnico del Guadalajara, hablar de la conquista de una corona secundando la voz de Jorge Vergara dueño del equipo, es por ahora precipitado.

“Jorge Vergara puede decir todos los días que quiere ser campeón, yo le digo la realidad todos los días, como dueño va a decir que quiere ganar la copa, pero sabe que hay un proceso”.

El Pelado dejó claro que es su deseo e intención llegar a la Minerva para festejar con la afición del Rebaño un título, pero primero deberá superar la fase de cuartos de final en la que se ha detenido en dos ocasiones con Chivas.

Seguirá en Chivas

Almeyda también expuso que ha recibido algunas ofertas para dejar el redil, pero que no se ha marchado pues además de ser feliz en la Perla Tapatía está en pos de ganar una estrella más para el Guadalajara.

He tenido varias, pero estoy muy feliz acá, estoy comprometido y quiero cumplir mi contrato, estoy en un club que me hace feliz”, sentenció.

Las Chivas arrancan en casa el Clausura 2017 recibiendo a los Pumas, con la intención de ganar en casa en su debut y brindar a su gente la primera alegría del torneo.

Aunque sabe que iniciar con tres puntos en la bolsa es importante, el técnico de Chivas sabe que lo más importante es cerrar bien el torneo para pelear en la liguilla.

“Quiero ser el primero, necesito levantarla, me voy a quedar dos días seguidos en La Minerva, quién no va a querer ser campeón, todos lo deseamos, bueno hay un trabajo y va el proceso, tanto la afición como nosotros nos tenemos que armar de paciencia porque no se va a terminar este fin de semana. Tenemos que estar unidos y fuertes para eso”.

