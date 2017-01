Para Moisés Muñoz, llegar a Jaguares fue la mejor opción

A unos día de iniciar el Clausura 2017 de la Liga MX, el arquero Moisés Muñoz ofreció su primera conferencia de prensa como guardameta de Jaguares y que tendrá que esperar una semana más para debutar bajo los tres palos, ya que el duelo de la Jornada 1 ante América se pospuso para el 7 de febrero.

Moi señaló que Jaguares fue la mejor opción para mantenerse activo en las canchas, tras quedar fuera de los planes de América para la siguiente campaña.

“Si no me fui a la MLS fue porque no hubo oportunidad de irme a la MLS, no tanto porque yo haya decidido quedarme acá; yo vi todas mis opciones y de todas la mejor era Jaguares, así de sencillo, entonces por eso es que me vine para acá”, declaró Muñoz.

De igual forma Moi no sólo piensa en la permanencia del club en Primera División, sino llegar a la Liguilla y como un objetivo más, poder pelear un lugar en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Respecto a la problemática por la constante falta de pagos a los jugadores en los últimos años por parte de la directiva de la Selva, Moi confía en que no tendrá problemas.

“Espero que no haya necesidad de hacer nada de esto, de tener que levantar la voz y salir a los medios, realmente confío en que todos los pagos y situaciones se darán de manera ordenada y a tiempo”, agregó tras finalizar el entrenamiento del equipo chiapaneco.