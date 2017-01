A Matías Alustiza le avisaron que estaba fuera del Puebla ¡a través de un e-mail!

El argentino Matías Alustiza se siente dolido con el Puebla debido a que considera que no le dieron la despedida adecuada al revelar que le notificaron su salida del club ¡por e-mail!

“Me termina llegando un mail en el que me dicen que no pertenezco más al club, que a partir de ese momento me tenía que arreglar con gente de Atlas, pero fue todo por un mail, no me llamaron ni el presidente ni el director deportivo para decirme ‘Matías, te damos las gracias por lo que hiciste por la institución’, y seguramente el día de mañana nos volveremos a encontrar, pero lamentablemente sí me dolió mucho porque fueron cuatro años y medio muy lindos, en los que viví muchas cosas, y la verdad me dolió mucho por la forma cómo me lo dijeron. Sé que la vida da muchas vueltas y el día de mañana me cruzaré de nuevo a esa gente. Ahora trato de vivir el día a día”, dijo el “Chavo” en entrevista para ESPN.

Reveló además que la relación con el presidente de los Camoteros Carlos López no era la mejor pues tuvo muchos roces con él desde que lo hicieron capitán.

“Cuando me tocó ser capitán, me peleé mucho con el presidente por la gente del club, por los médicos, los utileros, los masajistas, por la gente que corta el pasto, por mis compañeros, para tratar de hacerlo mejor y brindar lo mejor para mis compañeros, en el tema del pago y de muchas cosas, pero siempre con la mejor intención para el club”.

AGRADECIDO CON PUEBLA

Finalmente y pese a todo dijo sentirse agradecido con el Puebla y la afición por haberlo arropado durante su estancia en el equipo.

“Siempre voy a estar agradecido con el Puebla y con la gente por cómo me han tratado y no sé qué vaya a pasar el día de mañana, uno nunca sabe. Soy muy agradecido y trataré de vivir día a día. Estando en el Puebla siempre traté de hacerlo lo mejor posible, por pelear por el club y por todo”.

Con información de ESPN