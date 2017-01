“Voy a defender la camiseta del Toluca a muerte”: Rubens Sambueza

Hace 10 días disputaba una final con América, hoy Rubens Sambueza cambió de colores y se puso la camiseta de los Diablos Rojos, la cual defenderá a muerte a partir de la Jornada 2, cuando enfrente, coincidentemente, al equipo azulcrema con el que ganó dos ligas y dos Concachampions.

Durante su presentación esta tarde en Toluca, el volante argentino adelantó que no estará en la primera fecha, pero dijo que estará a disposición del técnico Hernán Cristante para hacer su debut con la camiseta escarlata en el duelo ante las Águilas.

“En el América viví cosas importantes, creo que ahí me he ganado un respeto por los títulos. Será un partido especial, pero hoy me toca defender esta camiseta y la voy a defender a muerte”, señaló en conferencia de prensa.

UN MALENTENDIDO

Ahí, aprovechó para aclarar que lo dicho ayer a su llegada a la Ciudad de México, no fue con respecto a que salió mal del club de Coapa, sino que le hubiera gustado salir con el trofeo de campeón número 13 de la institución.

“Fue un malentendido ahora que llegué a México, dije que me hubiera gustado salir de otra forma del club, pero era de poder salir campeón, yo quería salir campeón y no se pudo. Tengo la mejor relación con la gente de América”, añadió.

Rubens, quien firmó un contrato por tres años con el cuadro mexiquense y que portará el 19 en la espalda, se dijo un privilegiado de poder llegar a un club que festejará este torneo su centenario, y manifestó que no habría mejor regalo para ellos que levantar el onceavo título para el Toluca este Clausura 2017.

“Tener la oportunidad de jugar otro centenario soy un privilegiado, un afortunado de estar en un club dentro de los tres más ganadores del futbol mexicano.

“Llego a un club que tiene 10 campeonatos y ojalá se pueda dar la copa número 11”, concluyó.