Pachuca busca a Adán, niño que le pidió a los Reyes Magos comida y dinero para su mamá

Los Tuzos del Pachuca se encuentran en León, Guanajuato donde esta noche enfrentarán a los Esmeraldas en la jornada 1 del Clausura 2017; y mientras se dirigían hacia allá les hicieron llegar una conmovedora carta de Reyes de Adán, niño originario de Irapuato.

“Me llamo Adán y quisiera que me traigan mi medicina, un poquito de flechita y pan, sopa y frijoles para mis hermanitos, y poquito dinero para mi mamá que no tiene trabajo y yo no tengo papá. No quiero juguetes pero si comer y vestirme bien”, dice la carta.

El equipo hidalguense posteó la foto del escrito en sus cuentas de redes sociales buscando a Adán y a cualquier niño con un caso similar al de él para entregarles sus regalos de Reyes el próximo 12 de enero.