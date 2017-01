Atlas a remar contracorriente en el Clausura 2017

Los rojinegros del Atlas han vivido un 2016 muy complejo y poco productivo, por lo que en el Clausura 2017 deben realizar un torneo que los equilibre en la tabla del cociente.

Además sumar 33 de 40 puntos en el 2016, significa para los rojinegros del Atlas una muy pesada losa de cara al Clausura 2017, y el próximo año futbolístico.

Pues de ligar un torneo más de pocas unidades, pelear por el no descenso será una vez más pan de cada día para los Zorros.

Su baja productividad en el Apertura y Clausura 2016 obliga al equipo de José Guadalupe Cruz a sumar 27 puntos en el próximo torneo.

Como resultado de sus malas campañas, Atlas deberá promediar 20 unidades de la suma de los tres torneos citados.

Lo que les permite arrancar con presión pero sin un riesgo inminente de descenso para el Apertura 2017 y Clausura 2018.

Atlas debe realizar un torneo similar al del hace dos años, cuando aún de la mano de Tomás Boy los zorros se metieron a la liguilla luego de sumar 28 unidades, la última gran temporada de La Academia en la Primera División.

Por desgracia en su primer torneo en el conjunto rojinegro, el técnico José Cruz fracasó pues no alcanzó ni las 20 unidades.

Por consiguiente, su misión es recobrar el déficit de unidades de su gestión el semestre pasado y la de sus antecesores.

17 puntos Apertura 2015- Gustavo Matosas

14 unidades Clausura 2016- Gustavo Costas

19 puntos Apertura 2016- José Guadalupe Cruz

“Tigres es mucho más que Gignac, entendemos que es un elemento desequilibrante, pero no es todo Tigres. Ellos tienen elementos de mucha calidad y capacidad. No podemos enfocarnos en un jugador, tenemos que estar atentos a todos, es un plantel vasto en calidad y cantidad y para ganarle hay que jugar con personalidad, sin temor y con respeto. No es imposible ganarles”. José Guadalupe Cruz. DT Atlas