“No soy títere de nadie”, dice Edgardo Codesal

El exsilbante Edgardo Codesal se cansó de que los árbitros no le hicieran caso y le pidieran favores especiales, razones por las cuales renunció a la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, de acuerdo a una entrevista que concedió al diario La Afición.

“Ellos (los árbitros) tienen un sueldo base, una obligación y tienen que cumplir; se lo dije a José Luis Camargo: ‘vengo a cumplir con un trabajo general, sin distingos, y menos con ustedes que son los más vistos; hay que dar resultado. Yo no soy títere de nadie’. Camargo se equivocó en un partido Atlas-Veracruz, lo sentamos y ¡bueno, se puso!… Así empezó a mover todo”, dijo Codesal al reportero Héctor González Villalba.

“A raíz de que se fueron implementando programas de trabajo, exigencias y con el traslado a Toluca, empezaron las divergencias; ya habían empezado desde tiempo antes, muchas peticiones de los árbitros más veteranos, que las pruebas físicas, que esto, que lo otro y toda la vida se les dijo que eso no era posible (favorecerlos); ya cuando llegamos a Toluca casi al mes empezaron a mover, que no, que era muy lejos, que la tensión psicológica, que el cansancio muscular… querían regresarse a México”.

Y continuó: “Empezaron con que queremos venir menos días; al final todo era un condicionan, les dije que no plantearan esas cosas porque no las iba a apoyar, me dijeron que yo ya estaba del lado de los clubes y de la Federación, respondí que no, que estaba del lado de hacer las cosas bien, así que necesitamos intensificar más nuestro trabajo físico, técnico, psicológico y de video. Eso fue causando cada vez más enojo”.