Alex Aguinaga es presentado como refuerzo de Fox Sports

El hombre que marcó una época en la historia del Necaxa y en el fútbol mexicano le pondrá una pausa a su carrera como director técnico para dedicarse al análisis deportivo: Alex Aguinaga fue presentado como el refuerzo de lujo de Fox Sports.

El ex futbolista ecuatoriano regresó a México, pero esta vez no para estar en una cancha, sino que detrás de los micrófonos analizando lo que ocurre en ella.

“Agradecido, contento por pertenecer a Fox, es importantes estar en contacto con la gente y entender lo que pasa tanto en la cancha como fuera de ella”, fueron las primeras palabras del también ex jugador de Cruz Azul como nuevo integrante de la cadena televisiva.

Asimismo, confesó que desde hace tiempo hubo acercamiento con Fox para que se uniera a sus filas, sin embargo fue hasta diciembre de 2016 que se pudo concretar su ‘fichaje’, el cual considera importante por la aportación que pueda tener para los aficionados desde el punto de vista de quien ha dedicado su vida al futbol.

“Es importante dar tu punto de vista, no quiere decir que tengas la verdad absoluta; hay que tratar de ser muy objetivo, honesto y puntual. Tratar de respetar también las demás opiniones”, se comprometió el entrenador.

Finalmente, confesó que aún no sabe si será el final de su carrera como estratega, pues simplemente lo toma como un respiro luego de tanto trabajo en las canchas.

“Era necesario darme un respiro, la faceta de director técnico es importante, me gusta enseñar y aprender, pero también me gustan las formas acá, cómo se maneja, hay muchas cosas que me gustan de los medios”, sentenció.