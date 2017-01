Ruben Sambueza para las especulaciones y aclara que él fue quien pidió salir del América

El propio Rubens Sambueza aclaró de una vez por todas las verdaderas razones de su salida del América para acallar toda la ola de rumores que se han generado al respecto.

En entrevista para Fox Sports, Sambu dijo que fue él quien pidió salir de la institución y no fue culpa ni de la directiva ni el cuerpo técnico quienes querían que se quedara.

“Tratamos de buscar un buen acuerdo. Con Ricardo La Volpe me tocó hablar en Japón y me dijo que le extrañaba porque era un referente en el club, que la gente me quería mucho y que tenía armado el equipo pensando en mí. Lo hablé con él, con la directiva, aunque con ellos a lo venía hablando de tiempo atrás”.

“Ellos hicieron el esfuerzo para que me quedara, pero, al fin y al cabo, decidimos otra cosa. Estoy agradecido, y siempre lo dije, con la gente del América por todo lo que me tocó vivir.”

Además de mostrar su agradecimiento a la institución azulcrema, el nacido en Argentina confesó que le hubiera gustado salir campeón con las Águilas, aunque no lo considera un fracaso.

Me hubiera gustado salir campeón, más porque todos estaban pendientes por lo que hacía el América, pero fracaso no es porque esa palabra es muy fuerte, pero no se cumplió el objetivo”