Matías Almeyda justifica lo tardío de sus cambios

Tardó en modificar y las críticas aparecieron. Sólo hasta que estuvo abajo en el marcador, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, se decidió a realizar cambios durante el partido del sábado pasado, frente a Xolos de Tijuana. Al final, no le alcanzó para igualar y cargó con la derrota por 1-0.

El primer relevo lo ordenó hasta el minuto ’77, cuando Milton Caraglio ya había puesto en ventaja a Tijuana. Los ingresos de Carlos Fierro, Isaac Brizuela y Guillermo Martínez, hombres todos de ataque, no fueron suficientes para que el Guadalajara se repusiera. Y esa tardía reacción desde la banca le mereció cuestionamientos. Pero el “Pelado” ha justificado su decisión.

“Me estaba gustando todo lo que venía haciendo el equipo, estaba jugando bien y los cambios se hacen cuando… bueno, no siempre es necesario hacer cambios. Si todo va bien no los hago, en unos días jugamos otro partido (martes, por la Copa MX) y uno va planificando. Después del gol se provocan los cambios porque ya no me servían más los laterales, tenía que arriesgar”, explicó.

También fue criticado porque a pesar de la presencia de tres hombres más con características ofensivas, su equipo no fue capaz de generar verdadera sensación de peligro. Pero el estratega se ha dado tiempo para explicar las razones de sus modificaciones, que al final no le dieron resultado sobre la cancha.

“Tres veces ellos llegaron en todo el partido. Creo que hubo momentos donde necesitábamos atacar y tratar de empatar el partido. El rival lo llevamos a meterse atrás, por eso no hubo espacios. Los cambios tenían una estrategia: cuando pongo a Fierro es para meter centros a Martínez, que tiene gran juego aéreo como algunos de ustedes saben, bajó dos o tres pelotas, pero no encontramos ese centro ganador. Hay que seguir trabajando”, detalló.

Y finalmente, defendió también su estrategia de juego, pese a que el resultado fue adverso. “Planificamos bien el partido, tapando los puntos clave de ellos. No tenían circulación de juego, les dimos el balón, presionamos y provocamos los errores. Tuvimos el control del encuentro y llegadas. Ellos también tuvieron dos o tres y fueron eficaces. A nosotros nos faltó definir aquellas que tuvimos, pero la entrega de los jugadores fue muy buena”, concluyó Matías Almeyda.

POR CÉSAR HUERTA