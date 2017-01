Arquero suplente de Chivas sueña con debutar en Primera

POR CÉSAR HUERTA

No es precisamente un jovencito. Tiene 26 años de edad y aún no ha podido debutar en la Primera División. El arco del Guadalajara siempre ha tenido a alguien antes que él. Pero Miguel Jiménez no se desespera. Trabaja y sueña con el momento de presentarse en el máximo circuito.

“Uno sueña, ya tuve la oportunidad de jugar en Copa MX y la verdad me ilusionó mucho, porque era una meta que tenía. Tengo muchas metas más por cumplir, otra es empezar mañana (frente al Atlante, por la Copa), hacerlo bien y, por qué no, jugar pronto en Liga”, explica.

Hoy es ya el segundo arquero del plantel. Sólo detrás de Rodolfo Cota. En el certamen copero tendrá la oportunidad de mostrarse para “llenarle el ojo” al técnico del Rebaño Sagrado. “Para eso estamos, venimos trabajando muy bien todos para responderle a Matías (Almeyda, técnico de Chivas). Mañana (martes) primero Dios me toca a mí jugar, debo hacerlo de la mejor manera para agradecerle la confianza que me ha brindado de quedarme aquí como segundo portero”, sentencia.

Por lo pronto, no le desespera el no haber aparecido hasta ahora en la Primera División. Sabe que el puesto de portero es así de complicado. “El futbol así es: a veces te toca pronto, a veces te toca después, pero estoy preparado por si se presenta la oportunidad. Sólo hay un arquero, estoy consciente de eso, pero estoy trabajando todos los días para cuando llegue la oportunidad, hacerlo de la mejor manera”, concluye Miguel Jiménez.