“Que los jugadores se dejen de mariconadas”: “Tuca” Ferretti

Ricardo Ferretti criticó severamente a los jugadores que tratan de engañar al árbitro y pidió que “se dejen de mariconadas” ya que considera que hoy en día por cualquier cosa “se tiran” al césped.

“Que los jugadores se dejen de mariconadas, de que ya no alcanzan la pelota y se tiran, cualquier cosa y se tiran”, dijo en conferencia de prensa.

Ferretti solicitó que los jugadores eviten el fingir faltas dentro del área, ya que eso termina afectado las decisiones de los árbitros en México.

“El día que nosotros erradicamos eso yo creo que todo va fluir mucho mejor, todo va estar mucho mejor, no estar buscando ser ladino, artero, nosotros tenemos que mejorar y apoyar no al arbitro, al futbol, en no querer engañar a los árbitros, tenemos que ser más honestos”.

El entrenador de Tigres dijo estar a favor del uso de la tecnología como sucede en el tenis y en el futbol americano, pero apuntó a que los silbantes deben tomar la decisión de cuando recurrir a repeticiones.

“Mientras el futbol mexicano siga con cinco tarjetas (amarillas para ameritar una suspensión) esto es lo que más nos afecta, si engañas al árbitro y te amonesta que carambas te importa, tú todavía tienes cuatro, te valen madres, no se cual es la razón para esperar cinco tarjetas”.

LE DA CON TODO A LA FEDERACIÓN

Ya encarrerado, Ferretti criticó que la Federación Mexicana de Futbol tenga mucho dinar gracias a la cantidad de tarjetas amarillas que se dan durante los partidos.

“Yo entendía hace 20 años que la cantidad de dinero que ingresaba a la Federación (Mexicana de Futbol) era para muchas veces ayudar a la formación de árbitros, hoy la Federación tiene una cantidad de dinero impresionante, la verdad”.

Agregó que para mejorar el desempeño de los silbantes es eliminar la regla que permite a los jugadores acumular hasta cinco amonestaciones para ser suspendidos por reiteración de tarjetas.

“Tenemos que erradicar esta vaca lechera que le damos a todos los jugadores para que hagan todas sus artimañas, bola de cosas para impedir un mejor futbol”.