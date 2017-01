Carlos Hermosillo reveló que fue estafado por Memo Lara

Ahora que en ESPN han estado hablando mucho de los promotores y de como le hacen daño al futbol mexicano, el exjugador Carlos Hermosillo dijo que fue engañado por el que consideraba su amigo, Guillermo Lara, en sus épocas como jugador.

En entrevista para la citada cadena de televisión, el “Grandote de Cerro Azul” reveló que hubo “movimientos extraños” cuando pasó del Necaxa a la MLS.

“Cuando jugué en el Galaxy, (Guillermo) Lara hizo ese contrato porque yo me llevaba muy bien con él y nunca había tenido un promotor. Hizo un contrato con la MLS, y con la escuadra de Necaxa. Me fui ganando 50 mil dólares por temporada, fue una negociación absurda, y después me enteré que hubo más dinero de por medio”.

Finalmente, denunció que Lara prácticamente “lo abandonó” una vez que partió a Estados Unidos porque “yo tuve que conseguir mis cosas, mi casa, mi carro, etc”.