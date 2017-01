“La Volpe me mentaba la madre”, recuerda Isaac Terrazas

El exjugador del América Isaac Terrazas volvió a estar en el centro de la polémica al criticar severamente al entrenador Ricardo La Volpe a quien tacha de mala persona por no tener un buen trato con los jugadores y además recordó que cuando él fue dirigido por el argentino le mentaba la madre.

“Es un ser humano que trata mal al jugador. A mis 23 añitos me mentaba la madre, a mi no me mienta la madre ni él, ni ningún directivo, pero como estaba chavito y ganaba 10 mil pesos me la tenía que comer”, relató en entrevista para Fox Sports el defensor.

Dijo que no le guarda rencor a Ricardo pero lo consideró una persona controlador y de poco valores.

“Yo no estoy dolido con el Bigotón, lamentablemente es una persona que quiere direccionar todo, que todo se maneje a su forma y en sus ultimas declaraciones ahora resulta que nos está haciendo un favor al americanismo. Que tenga un poco de respeto a la institución que le dio la oportunidad nuevamente. También tiene que tener un poco de valores que el deporte te los da y ese señor se le olvida”.

Recalcó que le importa poco si se enoja o no por sus declaraciones.

“Pero no hay que decirle nada porque se vaya enojar, a mi me vale un carajo si se enoja, yo digo lo que pienso desde mi perspectiva”, puntualizó.