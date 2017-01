Gobierno de Chiapas no intervendrá para mantener a Jaguares en el estado

Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, adelantó que el estado no intervendrá en el tema de Jaguares y la Federación respecto a la venta del equipo, pues aseguró que es un asunto entre los involucrados y que el gobierno no entrará al “quite” para mantener al equipo en Chiapas.

El Ejecutivo estatal precisó que hay empresarios en la zona que tienen la solvencia y que se buscará que puedan hacerse del equipo, pero que es un tema que deberán resolver el actual dueño con las autoridades del futbol en México.

“De ninguna manera, el estado no va a entrar al quite, es un tema de federación y los dueños, nosotros esperemos que, lo que decida la federación y quien se quede de dueño de este equipo, que es un tema particular, el estado no tiene nada que ver como sucedió antes, pero durante mi administración; el estado no va a intervenir, sería una decisión de la federación y de los dueños, si el equipo hace lo suficiente para salvarse.

“Ojalá existan gentes que puedan hacerse cargo del equipo. Hay empresarios importantes en Chiapas que ya se hicieron cargo del equipo y que puedan regresar el futbol, tiene la solvencia para estar el frente y ojalá se vuelvan a animar, es un tema de ellos”, mencionó.

La autoridad estatal aseguró que si Jaguares se gana la permanencia en el ámbito deportivo, lo justo sería que el equipo siguiera en Chiapas, razón por la que espera pueda darse todo para que el equipo consiga el primer objetivo y que, después, pueda continuar jugando en el Víctor Manuel Reyna.

“Sería lo justo que siguiera en Chiapas si el equipo deportivamente se salva. Si el equipo desciende, ya es otro el tema, no por un factor externo”.

Con la euforia que dejó el triunfo ante Tigres, Velasco Coello manifestó que fue muy satisfactorio ver cómo la afición se metió con el equipo, algo que desea se repita a menudo para que el balompié en Chiapas dé muestras de su valía.

“Se trabajó muy bien y es esfuerzo se vio reflejado, tenía mucho tiempo que no se llenaba, la gente participativa y vemos de manera positiva y esperemos que este equipo pueda continuar”, comentó.

El gobernador también habló del desempeño que ha tenido el conjunto chiapaneco en el arranque del Clausura 2017.

“Están rompiendo las quinielas, Jaguares está haciendo la chica; en Toluca nos ponían como víctimas y se ganó Hoy (domingo) con el Campeón, que venía de ganar bien y con grandes jugadores; pero, hay un gran grupo en este equipo, están demostrando su profesionalismo y no hay más, es esfuerzo, trabajo y dedicación desde cada entrenamiento”, destacó.