Rafael Márquez pide a Trump respeto para los mexicanos

POR CÉSAR HUERTA

Es un referente del balompié mexicano. Y no teme levantar la voz.

Por eso, es quien encabeza el movimiento que busca crear un Sindicato de Futbolistas que haga frente a los dueños. Pero su consciencia social no se limita. También habla de la situación que vive al país. En especial con la tensa relación que ahora existe con Estados Unidos.

La llegada de un nuevo presidente no ha sido benéfica para este país. Donald Trump ha firmado ya la iniciativa para levantar un muro que divida a ambos países. Insiste en que México deberá pagarlo de una u otra forma. Pero Rafael Márquez, capitán del Atlas y cuatro veces mundialista, le exige respeto para sus compatriotas.

Durante una larga entrevista con el diario español Marca, el veterano estableció con claridad lo que le diría a Trump si lo tuviera de frente. “Le pediría una mayor reflexión sobre las decisiones que está tomando, de las que se puede arrepentir. Se le debe exigir un mayor respeto al mexicano, porque se lo ha ganado”, sentenció.

“Depende de la situación de vida en la que esté cada mexicano allí, pero nos hemos ganado el respeto de toda una sociedad siendo humildes y trabajadores. Los mexicanos en los Estados Unidos han significado la mayor mano de obra y creo que se ha dejado un buen parámetro. Siempre fueron a ganarse el pan a base de sacrificio”, añadió.

Y enseguida, deseó un buen futuro próximo a sus compatriotas en aquel país. “La manera no es la correcta, pero todo esto nos debe servir para sacar el orgullo y transformarnos. Ojalá no se les complique con malas consecuencias, sobre todo para los que no tienen documentos o han ido allí para poder sacar adelante a sus familiares, los que han ido en busca de una oportunidad”, aseveró.

Él mismo conoce la experiencia de haber vivido en Estados Unidos. Dejó Europa para jugar con el Red Bull de Nueva York. Pero hoy, se arrepiente de esa decisión. “Pensándolo con calma, me di cuenta de que me había anticipado. En su momento creí que era buena idea irme a Estados Unidos y bajar un poco las revoluciones, pero al llegar allí, vi que quería y podía jugar de forma más competitiva. La verdad es que me arrepentí. Pero bueno, tenía ya 35 años, ya me veían en la recta final de mi carrera… al final acabé yendo al Mundial”, concluyó Márquez.