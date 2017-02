“No soy del agrado de Osorio”: Jair Pereira

POR CÉSAR HUERTA

La regularidad que ha tenido en Chivas durante los últimos torneos no le alcanza. Al momento de publicarse las convocatorias a Selección Mexicana, el defensa central de Chivas, Jair Pereira, nunca aparece. Y la razón la tiene clara: no es del agrado del técnico nacional, Juan Carlos Osorio.

“No lo sé… yo todos los días trato de hacer las cosas bien. Me ha tocado una vez ir a Selección y es un gran orgullo. Uno aparte de salir campeón con su equipo siempre anhela representar a su país. Es lo máximo, cada uno te apuesto que lo sueña. Siempre he tenido esas ganas de estar, pero a lo mejor no alcanza, a lo mejor lo que yo hago no llena el ojo de quien decide y no puedo hacer nada. Sólo me queda trabajar de la misma manera, enfocarme en lo que tengo, cumplir con mi técnico y eso es lo que hoy en día me toca vivir. Si un día tengo esa oportunidad de nuevo, seré el jugador más feliz”, señaló.

“Siempre te va mover representar a tu país, uno quisiera estar, pero no es así y debes ver la realidad que vives. Hoy en día es notorio que no soy del agrado del técnico de Selección y nada más. Hay que estar tranquilos, trabajar y si un día soy considerado seré la persona más feliz. Lo que más quiere uno es representar a su selección, uno sueña con eso, pero me quedo tranquilo porque me preparo bien y hago mi trabajo. Si un día soy premiado con asistir, seré feliz”, añadió este miércoles.

Abordó el tema sin tapujos. Incluso, criticó al técnico nacional por llamar a futbolistas con poca actividad y dejar fuera a quienes han demostrado regularidad. “Ha pasado que hay jugadores que no tenían participación en Liga y no importaba: si eran de su gusto, iban. No quiero hablar mal, simplemente la realidad. Tenemos tipos acá que juegan y han levantado su nivel, como el ‘Aris’ (Edwin Hernández), el ‘Chapo’ que se me hacen los mejores laterales, no porque sean mis compañeros, sino que es la realidad. Si no eres del agrado del técnico, te hacen a un lado. Yo lo que pienso es que tengo al mejor lateral izquierdo y derecho del torneo”, finalizó.