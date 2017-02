Moisés Muñoz sí celebró los goles de Jaguares ante América

Moisés Muñoz no salió de la mejor manera de América y en su primer enfrentamiento contra ellos como jugador de Jaguares, no se quedó con las ganas de celebrar el triunfo 2-0.

Previo al duelo, que estaba pendiente, Moi dijo que sería “una estupidez” no celebrar la victoria y que no creía que los jugadores del América no fueran a hacerlo si le anotaban, así que cuando cayeron los goles de Fabbro y Estigarribia, Muñoz no lo dudó y festejó: