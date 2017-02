Para Moy Muñoz sería una “estupidez no festejar una victoria ante América”

América visitará a Jaguares en duelo pendiente del Clausura 2017, pero hay encuentros que se esperan para este partido, como el del arquero de Jaguares, Moisés Muñoz y su reencuentro con los de Coapa, equipo que le diera las gracias y trajera para esta temporada al meta Agustín Marchesín.

“Por supuesto que voy a festejar una victoria contra América. Sería una estupidez que no lo hiciera”, declaró Moy.

“Siempre he celebrado los triunfos, con respeto. Si a mí me anotan gol, la gente del América va a festejar; no por ser ex jugador van a dejar de hacerlo”, explicó el arquero de “La Selva”.