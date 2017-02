Miguel Herrera critica actitud del “Tuca” Ferretti durante bronca en Veracruz

Si alguien sabe lo difícil que es mantener la cordura en momentos complicados, ese es Miguel Herrera. Y el entrenador de Tijuana criticó el sábado el comportamiento de su colega brasileño Ricardo Ferretti durante la pelea que se desató en las tribunas del estadio Luis “Pirata” Fuente al finalizar el partido entre Tigres y Veracruz.

En imágenes de la cadena TV Azteca se aprecia al “Tuca” Ferretti cuando empujó y le gritó a un policía exigiendo que se reforzara la seguridad en una de las cabeceras del estadio. Después, enfurecido, el técnico de Tigres caminó hacia la tribuna para gritarle a los aficionados “van a ver cuando vayan allá (Monterrey)” y se retira de esa zona.

“No, para mí no (se justifica), me parece que es un gran técnico y la frustración es ver allá arriba a la gente y sí está muy mal de parte de la gente que estaba haciendo eso en la tribuna pero para mí no está justificado”, dijo Herrera en una rueda de prensa en la capital. “Yo he cometido errores muy graves, pero no puedo decir que porque estoy frustrado voy a actuar de esa forma”.

HERRERA TAMBIÉN HA PERDIDO LA CABEZA

El “Piojo” Herrera, quien clasificó y dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, fue despedido de su cargo como entrenador de la selección mexicana por agredir a un reportero en un aeropuerto de Filadelfia en el 2015.

“No puedo decir que porque esté molesto o enojado, son errores que cometo y que tengo que reconocer”, agregó Herrera. “Son errores que me han costado y todo mundo lo sabe, entonces no se puede decir que porque estoy frustrado me puedo manejar de esa forma, más cuando se trata de un técnico tan ecuánime como es ‘Tuca”’.

Herrera, quien dirige a los “Xolos” desde el Apertura 2015, conoce bien a la afición de Veracruz porque dirigió a ese equipo en 2008.

“Afición en Veracruz hay buena, que va con su familia, pero hay, como en todos los estadios, uno dos o tres o una bolita que hacen tonterías y se desatan cosas como la de ayer”, agregó.

El “Piojo” dijo que la liga mexicana deberá sancionar con dureza a los involucrados para evitar que estos incidentes se repitan.

“Esas situaciones en nuestro futbol deben ser erradicadas y se debe dar un golpe fuerte a todos los involucrados, a todos”, afirmó Herrera. “Tenemos que cuidar nuestro fútbol porque tenemos el orgullo de decir que van familias a los estadios, pero con estas acciones la gente dejara de llevar a los niños y no queremos que se vuelvan estadios donde no haya gente y familias”.