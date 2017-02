“No podemos perder contra Cruz Azul”: Oribe Peralta

Tras la derrota del América frente a las Chivas el pasado sábado, Oribe Peralta, delantero de las Águilas, aseguró que para el próximo partido, en el que su equipo enfrentará a La Máquina, no deben de existir pretextos para no ganar.

“Es un partido que no podemos perder (Cruz Azul), tenemos que ganar, ya no hay más excusas, el siguiente partido es sí o sí. Estamos dolidos con la afición, pero no podemos hacer más para remediarlo, no queda más que seguir, levantar la cara y darle”, explicó Peralta a los medios tras finalizar el Clásico Nacional.

En lo que va del torneo el club azulcrema ha ganado solamente dos partidos, empatado uno y perdido cuatro, y suman siete puntos, por lo que Peralta está consciente de que si quieren calificar a la Liguilla, las Águilas no pueden seguir jugando de esta forma y de que tienen que mejorar muchas cosas.

“No sé qué es lo que está pasando, pero sé que tenemos muchas cosas por mejorar, hablarlo, plantearlo bien, en el torneo aún tenemos chance de calificar”, aseguró.