“Zague” asegura que el América perdió identidad

El exjugador Luis Roberto Alves “Zague” consideró que el mal momento que vive el América es resultado de decisiones equivocadas que se han tomado a nivel directivo, lo que le ha llevado a perder su identidad al olvidarse de su cantera.

“El América vive un momento crítico con relación a las expectativas que un equipo como el América siempre genera, creo que hay unas circunstancias y hoy en día muestra otra realidad que se refleja en el cúmulo de decisiones tomadas por parte de los directivos”, enfatizó.

“Por los cuerpos técnicos que no han podido darle ese estilo al equipo, y por los jugadores que son los que pueden demostrar que están hechos para muchas cosas, entonces, en esas responsabilidades compartidas no han hecho bien las cosas en en estos últimos meses e incluso torneos”, agregó.

Entrevistado en el marco de la presentación de un torneo infantil de futbol, Luis Roberto Alves “Zague”, quien militó 13 años en el club azulcrema señalo que “a lo mejor a corto plazo las cosas si funcionan, pero dejan mucho que desear en relación con una historia y e una identidad que ahora no veo”.

NO SE EXPLICA POR QUÉ SALIÓ HUGO GONZÁLEZ

Dijo que hacen falta cambios importantes, “empezando por una identidad que se ha perdido” , pues no ha visto que surjan jugadores de fuerzas básicas, como tampoco concibe que se haya dado la salida del joven arquero Hugo González, quien pintaba para trascender.

“No veo jugadores de fuerzas básicas, no veo una base importante de jugadores que sientan al equipo, y hoy en día me cuesta trabajo entender porqué Hugo González sale con un dolor tremendo cuando es jugador de cantera, ejemplos como ese nos dejan ver que no se hacen bien las cosas”.

Del técnico argentino Ricardo La Volpe, dijo que respeta su trabajo pero es una “realidad que el equipo hoy no funciona”, y aunque tenga condiciones “no son suficientes para hacer del América el equipo que todos esperamos, hay muchas críticas hacia su persona, pero la responsabilidad es de todos”.

Sin embargo, señaló que con sus declaraciones, el timonel “no sabe dónde está parado, y eso genera mucha molestia, si fuera más mesurado en sus declaraciones, el mismo se estuviera generando tanta presión como existe en el equipo que no funciona, no camina”.

Por otra parte, dijo que ya es una necesidad la creación de un sindicato de jugadores, “aunque a muchos les asuste esta palabra”, por lo que se dijo dispuesto a darle todo su apoyo y experiencia para su formación, “todos unidos hacerlo crecer para acabar con decisiones o reglas tan absurdas de los directivos”.