VIDEO: Paco Jémez pierde los estribos y arremete contra la prensa

La presión por los malos resultados ha comenzado a notarse en el entrenador español del Cruz Azul Paco Jémez quien al final del encuentro ante América, se molestó con un reportero ante los incisivos cuestionamientos.

El DT se enojó con Adolfo Díaz “Rufo”, periodista de La Afición quien le preguntó ¿quién era el culpable del mal paso de La Máquina?

“Nos estamos confundiendo. Yo soy el máximo responsable, no tengas ninguna duda. Aquí no hay culpables de nada… responsable… no hemos matado a nadie… el máximo responsable soy yo, siempre”, respondió ya en tono enfadado el entrenador.

“Si mañana el Cruz Azul se va a División de Ascenso ¿el responsable es Paco Jémez?”, volvió a la carga el reportero.

“Si mañana se acaba el mundo… no te tendré que ver más. No se que va a pasar mañana, no soy adivino”, respondió.

Mira el video: