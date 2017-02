VIDEO: Conductora deportiva impacta Instagram con rutinas de fitness en slow motion

Sabias que saltando la cuerda puedes quemar hasta 500 calorías en tan solo 20 minutos? 😱… Este es un excelente ejercicio cardiovascular ya que trabajas diferentes músculos de tu cuerpo al mismo tiempo. 💪🏽💪🏽💪🏽💥💥💥 Saltando la cuerda tu cuerpo debe estar sincronizado para mantener el equilibrio por lo tanto tonificas tanto piernas como abdominales y lumbares. ‼️ Así que a saltar como cuando éramos niños 💁🏽😁💪🏽💥❣

