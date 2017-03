VIDEO: América ordenó a Matute hacer un himno parecido al del Sevilla

Tras las duras críticas que recibió el grupo Matute, particularmente su líder Jorge D’Alessio, por el supuesto plagio de la letra del himno del Sevilla para hacer el del Centenario del América, el músico reveló que fue el propio club azulcrema quien le ordenó hacer uno similar al del club español.

En la sección del “Youtuber” Escorpión Dorado llamada “Escorpión al Volante”, el personaje tuvo como invitado al grupo que toca música de los 80 y no dejó pasar la oportunidad para preguntarle sobre lo que había pasado con el dichoso himno.

“No se que pasó pero sí se ensañaron durísimo, aparte no hubo plagio”, dijo D’Alessio y explicó sus razones. Además recordó que la ley no se lo comprobó y que incluso lo publicó en sus redes sociales pero ya ningún medio de comunicación hizo caso.

“Yo hice lo que me pidieron, me pidieron un himno parecido al del Sevilla y cuando se armó el pedo metieron las manitas (quiso decir sacaron) y dijeron, no ahí está este pende…”, siguió el hijo de la “Leona Dormida”.

Este fue el himno que el Grupo Matute presentó:

MIRA LA ENTREVISTA DEL ESCORPIÓN DORADO CON MATUTE AQUÍ